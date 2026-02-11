Sabotaggio ai treni una rivendicazione per tre ordigni diversi

La polizia indaga su tre attacchi ai treni avvenuti sabato, ma finora solo uno ha avuto una rivendicazione. Si tratta dell’incendio che ha danneggiato la cabina di comando sulla linea tra Ancona e Rimini. Gli investigatori stanno cercando di capire chi ci sia dietro a questi sabotaggi, che hanno provocato disagi e paura tra i pendolari. Nessuna rivendicazione è arrivata per gli altri due ordigni scoperti lungo le ferrovie. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità temono che possano esserci altre azioni sim

La pista anarchica Il testo appare su un blog ma parla solo di Pesaro. Tracce biologiche e materiali d'uso al centro delle indagini di Ancona e Bologna. Piantedosi evoca la «regia unica» con gli scontri e le proteste Per i «sabotaggi» delle linee ferroviarie avvenuti sabato, una rivendicazione è arrivata. Una sola, però, e riguarda esclusivamente l'incendio della cabina per la movimentazione di uno scambio sulla linea Ancona-Rimini, all'altezza di Pesaro. Il testo è apparso ieri mattina su La nemesi, blog di area anarchica, e s'intitola «Rompere il ghiaccio». «QUEST'AZIONE mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo spettacolo delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26 – si legge -.

