Russia lacks equipment to safely restart Zaporizhzhia nuclear plant Ukraine says
La Russia ammette di non avere abbastanza attrezzature per riaccendere la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ormai sotto controllo russo. L’Ucraina avverte che il rischio di incidenti aumenta e chiede interventi internazionali per evitare conseguenze gravi. Intanto, i tecnici russi faticano a mettere in funzione i sistemi di sicurezza e raffreddamento. La disputa tra i due paesi si infiamma, mentre l’Europa teme una crisi nucleare.
The six reactors at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant have been shut down since Russian forces captured the area. Moscow announced last year it was aiming to restart at least one reactor, and the plant’s Russian-appointed boss said it could begin producing energy by 2027. But Pavlo Kovtoniuk, boss of Ukrainian state nuclear firm Energoatom, said Russia lacks some equipment and spare parts to operate it, and risked a nuclear accident if it tries. “Russia will not be able to launch the station. The main equipment and the control, protection and monitoring systems are all Ukrainian,” Kovtoniuk said. 🔗 Leggi su Internazionale.it
