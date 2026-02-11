Running | perché il recupero è fondamentale

Correre può migliorare il benessere fisico e mentale, ma non basta mettere le scarpe e partire. Il recupero è fondamentale: senza il giusto riposo, il corpo non si rigenera e si rischia di farsi male. Per questo, chi corre sa bene che i momenti di pausa sono altrettanto importanti quanto l’allenamento stesso.

Correre offre numerosi benefici sia a livello fisico che mentale, a patto che vengano rispettate alcune semplici regole, tra queste è essenziale il riposo. Che siate dei principianti o vi stiate preparando per l'Acea Water Fun Run - Saturday 5k, la stracittadina aperta a tutti legata alla Acea.

