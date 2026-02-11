Rubinacci ringrazia giocatori e tifosi | È venuto fuori il cuore dei ragazzi

Lorenzo Rubinacci si prende la scena al suo debutto sulla panchina del team. Con voce rotta dall’emozione, il nuovo allenatore ringrazia i giocatori e i tifosi per aver creduto fino all’ultimo. La squadra ha sudato e combattuto, ma alla fine il cuore dei ragazzi ha fatto la differenza, portando a casa una vittoria importante contro un avversario difficile. Rubinacci ha confermato di aver sentito tutte le emozioni della partita, anche se ha urlato tanto, e si dice soddisfatto del risultato.

Al debutto mister Lorenzo Rubinacci, con solo un filo di voce, segno di quanto ha urlato nel corso della partita, ha così commentato la vittoria: "E' stato un match duro, contro una buona squadra. Tornare a Reggio è stata un'emozione incredibile, una serata bellissima quella che abbiamo vissuto, condita da una grande prestazione". Ma i piedi restano in terra: "Non abbiamo ancora fatto nulla, si festeggerà, nel caso, a fine campionato. Ho ringraziato i giocatori per avermi fatto vincere la prima partita in Serie B. Ho detto loro: io vi ho ereditato, avete lottato per l'amore che avete per la maglia e la città.

