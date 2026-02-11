Ruba un monopattino elettrico a Viterbo 25enne aveva il divieto di dimora

La polizia di Viterbo ha arrestato un 25enne che aveva appena rubato un monopattino elettrico. L’episodio è avvenuto il 7 febbraio, ma in poche ore gli agenti sono riusciti a rintracciare e identificare il giovane. Era già sotto il divieto di dimora, ma ha comunque deciso di commettere il furto.

Furto di un monopattino elettrico a Viterbo. L'episodio risale al 7 febbraio quando il mezzo è stato rubato al proprietario, ma a stretto giro la polizia è riuscita a identificare il giovane ritenuto l'autore. Si tratta di un 25enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Monopattino Monza, ruba un monopattino elettrico e si oppone alla Polizia: arrestato Un uomo di 32 anni, marocchino e senza fissa dimora, è stato arrestato a Monza dopo aver rubato un monopattino elettrico e opposto resistenza alla polizia, mostrando comportamenti violenti e minacciosi. Fermato a bordo di un monopattino elettrico e perquisito: aveva con sé un coltello Venerdì, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno denunciato un uomo di 24 anni, fermato a bordo di un monopattino elettrico e sottoposto a perquisizione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Viterbo Monopattino Argomenti discussi: Ruba uno smartphone ma i carabinieri lo rintracciano in poche ore: arrestato 22enne; Multa da 29mila euro a un rider in monopattino, lui non vuole pagare: Prendo poco, ho un mutuo da pagare e un figlio da mantenere. Monza, ruba un monopattino elettrico e si oppone alla Polizia: arrestatoMonza, 10 dicembre 2025 – Ladro di monopattini e violento. Nel pomeriggio dell’8 dicembre 2025, agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità marocchina ... ilgiorno.it Baby gang usa spray al peperoncino e ruba un monopattino a un uomo. Sul posto intervengono 118 e poliziaFIRENZE Un gruppetto di giovani, di origine nordafricana, ha accerchiato un uomo 32enne bangladese, spruzzandogli contro dello spray al peperoncino e... Un gruppetto di giovani, di origine ... lanazione.it A #Ivrea in cinque giorni sono state identificate 468 persone, con la denuncia di un italiano fermato dagli agenti della #Polizia di Stato mentre tentava di rubare un monopattino davanti alla stazione... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.