Ruba un monopattino elettrico a Viterbo 25enne aveva il divieto di dimora

Da viterbotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Viterbo ha arrestato un 25enne che aveva appena rubato un monopattino elettrico. L’episodio è avvenuto il 7 febbraio, ma in poche ore gli agenti sono riusciti a rintracciare e identificare il giovane. Era già sotto il divieto di dimora, ma ha comunque deciso di commettere il furto.

Furto di un monopattino elettrico a Viterbo. L'episodio risale al 7 febbraio quando il mezzo è stato rubato al proprietario, ma a stretto giro la polizia è riuscita a identificare il giovane ritenuto l'autore. Si tratta di un 25enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Viterbo Monopattino

Monza, ruba un monopattino elettrico e si oppone alla Polizia: arrestato

Un uomo di 32 anni, marocchino e senza fissa dimora, è stato arrestato a Monza dopo aver rubato un monopattino elettrico e opposto resistenza alla polizia, mostrando comportamenti violenti e minacciosi.

Fermato a bordo di un monopattino elettrico e perquisito: aveva con sé un coltello

Venerdì, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina hanno denunciato un uomo di 24 anni, fermato a bordo di un monopattino elettrico e sottoposto a perquisizione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Viterbo Monopattino

Argomenti discussi: Ruba uno smartphone ma i carabinieri lo rintracciano in poche ore: arrestato 22enne; Multa da 29mila euro a un rider in monopattino, lui non vuole pagare: Prendo poco, ho un mutuo da pagare e un figlio da mantenere.

Monza, ruba un monopattino elettrico e si oppone alla Polizia: arrestatoMonza, 10 dicembre 2025 – Ladro di monopattini e violento. Nel pomeriggio dell’8 dicembre 2025, agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità marocchina ... ilgiorno.it

Baby gang usa spray al peperoncino e ruba un monopattino a un uomo. Sul posto intervengono 118 e poliziaFIRENZE Un gruppetto di giovani, di origine nordafricana, ha accerchiato un uomo 32enne bangladese, spruzzandogli contro dello spray al peperoncino e... Un gruppetto di giovani, di origine ... lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.