Rozzano blitz nelle cantine Aler occupate abusivamente | due denunciati

La polizia locale di Rozzano ha effettuato un nuovo intervento contro le occupazioni abusive nelle cantine. Questa mattina, gli agenti sono entrati in due locali di proprietà Aler, che erano stati occupati senza autorizzazione. Durante il blitz sono state identificate e denunciate due persone, che ora rischiano di dover rispondere di invasione di proprietà. L’operazione segue altri interventi simili messi in atto negli ultimi mesi nel quartiere.

Rozzano (Milano), 11 febbraio 2026 - Ancora due cantine occupate abusivamente e sgomberate dalla polizia locale. Uno dei due occupanti cercando di allontanarsi ha tentato di aggredire un agente ma è stato prontamente bloccato. Continua l'opera promossa da Aler e polizia locale per riportare la legalità nel quartiere popolare, liberare case e cantine occupate abusivamente e portare alla luce casi di subaffitto. Questa mattina, durante un regolare servizio di controllo nel quartiere, una pattuglia della polizia locale è stata fermata da due cittadini che hanno segnalato l'anomala presenza di alcune persone all'interno delle cantine di uno dei palazzi della zona.

