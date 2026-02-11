Rovagnati incidente | Quell’elicottero non doveva decollare a causa della nebbia fitta

Un elicottero è decollato nonostante la nebbia fitta e il divieto. L’incidente è avvenuto a Rovagnati, e le autorità spiegano che, secondo le norme, il velivolo non avrebbe dovuto alzarsi in volo. Ora si indaga per capire cosa sia successo e perché siano state ignorate le regole.

Parma, 11 febbraio 2026 – Quell'elicottero non si sarebbe mai dovuto alzare in volo. Secondo il Codice della navigazione, il velivolo non doveva decollare. Le condizioni meteo la sera del 5 febbraio 2025 erano proibitive a causa di una nebbia molto fitta intorno alla tenuta di Castelguelfo, nel Parmese. Lorenzo Rovagnati morto in elicottero, viaggio a Noceto (Parma) L'elicottero precipitò da circa 200 metri. Quella sera l'elicottero Agusta Westand AW 109 precipitò da quasi 200 metri di altezza pochi minuti dopo il decollo e nello schianto al suolo persero la vita l'imprenditore 41enne Lorenzo Rovagnati, ad del colosso dei salumi, il pilota 59enne Flavio Massa, residente a Desio, e l'altro pilota Leonardo Italiani di Torre d'Isola.

