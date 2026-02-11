Rosalía nel mirino di MIA | Accuse di appropriazione culturale e sfruttamento di temi spirituali per fini commerciali

La cantante M.I.A. attacca Rosalía, accusandola di usare temi spirituali per fare soldi. La polemica tra le due artiste diventa virale sui social, con M.I.A. che denuncia un presunto sfruttamento culturale da parte della collega spagnola. Rosalía, al momento, non ha commentato le accuse.

La cantante M.I.A. ha lanciato una dura critica pubblica nei confronti di Rosalía, accusandola di appropriazione culturale e di sfruttamento di temi spirituali per fini di lucro. La disputa, esplosa sui social media il 10 febbraio 2026, vede M.I.A. sostenere di essere stata “cancellata” per le sue convinzioni cristiane, mentre Rosalía, supportata dal “sistema”, otterrebbe successo imitando il suo stile e la sua visione artistica. La vicenda ha preso piede in seguito alla pubblicazione di un servizio fotografico di Rosalía su **, che ha scatenato la reazione di M.I.A. La cantante, che ha abbracciato il cristianesimo e si è fatta portavoce di posizioni spesso controcorrente, ha espresso il suo disappunto attraverso una serie di tweet infuocati, accompagnati da immagini.🔗 Leggi su Ameve.eu

