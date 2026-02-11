romanzo ambientato a serravalle de biagi firma universo 25

A Serravalle, un nuovo romanzo di Marco de Biagi trasporta i lettori nel 2025, tra le strade di una provincia di Macerata. De Biagi racconta una storia che si svolge nel quotidiano, senza troppi fronzoli, puntando sui dettagli della vita di tutti i giorni. Il romanzo, intitolato

"Universo 25" è il secondo romanzo di Marco de Biagi. Dove è ambientato? "Nel 2025 – risponde l’autore – nella quotidianità in provincia di Macerata ". Qual è la trama? " Emiliano Ballardini, un hacker esperto in fuga da una paternità non voluta ad Ancona, si rifugia a Serravalle di Chienti sperando in una vita piatta e senza stimoli. In un borgo montano che appare sereno e rigenerato dopo il sisma, viene avvolto da incubi biblici e sindoni di sudore inspiegabili. La routine di "pensionato mentale" crolla quando, riparando il computer del celebre trasformista Gioele Baldan, scopre una sofisticata backdoor. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

