Roma | rapina in un bar a Bravetta gambizzato il proprietario
Una rapina a mano armata si è svolta domenica sera a Bravetta, nel quartiere di Roma. Un uomo, con il volto travisato, è entrato in un bar di via dei Carraresi intorno alle otto di sera. Ha minacciato il proprietario con una pistola e si è fatto consegnare i soldi dalla cassa. Durante la fuga, ha sparato e ha ferito al gambale il proprietario, che ora è ricoverato in ospedale. La polizia sta cercando di rintracciare il rapinatore.
Una rapina a mano armata si è verificata a Bravetta nella serata di domenica. Un uomo, con il volto travisato, è entrato in un bar situato in via dei Carraresi, intorno alle ore 20:00, e ha minacciato il proprietario con una pistola per costringerlo a consegnargli il denaro presente nella cassa. Il tentativo di resistenza del proprietario. Quando il titolare del locale ha tentato di opporsi alla richiesta del rapinatore, quest'ultimo ha reagito sparando e colpendo l'uomo a una gamba. In un momento di grande tensione, il delinquente ha rapidamente arraffato quanto poteva e si è dato alla fuga. Intervento delle forze dell'ordine e soccorsi.
Spari a Roma in un bar di Bravetta: gambizzato un 73enne, indagini in corso
Questa mattina a Roma, un uomo armato ha aperto il fuoco in un bar di Bravetta ferendo gravemente il titolare, un 73enne.
Spari in un bar di via Forze Armate. Gambizzato 35enne. "Raid mirato"
Nella serata di ieri, un episodio di violenza si è verificato in un bar di via Forze Armate, dove un uomo di 35 anni è stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco.
