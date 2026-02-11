Roma | rapina in un bar a Bravetta gambizzato il proprietario

Una rapina a mano armata si è svolta domenica sera a Bravetta, nel quartiere di Roma. Un uomo, con il volto travisato, è entrato in un bar di via dei Carraresi intorno alle otto di sera. Ha minacciato il proprietario con una pistola e si è fatto consegnare i soldi dalla cassa. Durante la fuga, ha sparato e ha ferito al gambale il proprietario, che ora è ricoverato in ospedale. La polizia sta cercando di rintracciare il rapinatore.

Una rapina a mano armata si è verificata a Bravetta nella serata di domenica. Un uomo, con il volto travisato, è entrato in un bar situato in via dei Carraresi, intorno alle ore 20:00, e ha minacciato il proprietario con una pistola per costringerlo a consegnargli il denaro presente nella cassa. Il tentativo di resistenza del proprietario. Quando il titolare del locale ha tentato di opporsi alla richiesta del rapinatore, quest'ultimo ha reagito sparando e colpendo l'uomo a una gamba. In un momento di grande tensione, il delinquente ha rapidamente arraffato quanto poteva e si è dato alla fuga. Intervento delle forze dell'ordine e soccorsi.

