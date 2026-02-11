Roma si prepara in vista del grande match contro il Napoli. Dopo aver fatto un giorno di scarico, i giocatori si sono riuniti di nuovo in gruppo. La grande notizia è che Paulo Dybala è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, dando una spinta in più alla corsa verso la partita di domenica.

La Roma entra nella fase caldissima della marcia d’avvicinamento al big match contro il Napoli. Dopo il giorno di scarico seguito al successo sul Cagliari, la notizia che l’ambiente giallorosso attendeva è finalmente arrivata: Paulo Dybala è pronto al rientro collettivo. L’argentino, che nell’ultima settimana ha seguito un rigido protocollo individuale per smaltire l’ infiammazione al ginocchio sinistro, si aggregherà ai compagni nella sessione pomeridiana di oggi. Il test sul campo con il resto della squadra sarà lo spartiacque definitivo per la sua convocazione di domenica. Il bollettino da Trigoria non si ferma alla “Joya”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l'ora di Dybala: oggi il rientro in gruppo verso il Napoli

La Roma si prepara alla sfida contro il Napoli, e tutti gli occhi sono puntati su Paulo Dybala.

