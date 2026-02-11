Due uomini sono finiti nei guai dopo una lite scoppiata in strada a Roma. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine per furti, rapine e problemi con la droga, hanno usato mazze chiodate e coltelli. Alla fine, sono stati denunciati a piede libero. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la scena ha attirato l’attenzione dei passanti.

Nel pomeriggio di ieri – martedì 10 febbraio – all’Esquilino, in via Filippo Turati è scoppiata una lite tra due cittadini nordafricani L’ntervento dei poliziotti locali, non ha placato però la furia del tunisino, che ha provato a scagliarsi anche contro gli agenti intervenuti usando violenza e resistenza agli stessi. Dopo le cure sanitarie presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni resesi necessarie per il cittadino marocchino. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, lite tra nordafricani con mazza chiodata e coltelli

Approfondimenti su Roma Lite

Questa mattina, sul retro del mercato all’Esquilino, due uomini si sono affrontati con coltelli e una mazza chiodata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Lite

Argomenti discussi: Tenta di rubare una bici in un cortile, arrestato dalla polizia; Lite tra giovani nordafricani in un bar di via Colombo, 18enne tenta di disfarsi di un coltello: denunciato; Lite tra due giovani, spunta un coltello. Egiziano denunciato.

Roma, lite da film in pieno giorno. Si affrontano con mazze chiodate e coltelliDue nordafricani si sono affrontati ieri pomeriggio sul retro del mercato rionale all'Esquilino, in Via Filippo Turati, armati di mazza chiodata e coltelli ... affaritaliani.it

Paura dietro al mercato dell'Esquilino: lite tra pregiudicati armati di mazza chiodata e coltelliL'ntervento dei poliziotti locali, non ha placato però la furia del tunisino, che ha provato a scagliarsi anche contro gli agenti intervenuti usando violenza e resistenza agli stessi. Dopo le cure ... romatoday.it

Terracina, Miele (Lega): lite tra giovani segnali preoccupante Roma, 9 feb. - “Preoccupano le immagini di una lite accesa tra minorenni a Terracina. Sono il segno di una violenza diffusa e sempre più dilagante tra giovanissimi, che purtroppo sfociano anche in - facebook.com facebook