Roma torna a scommettere sul basket. Roberto Carmenati ha preso in mano il progetto di rilancio, lavorando con determinazione per riaccendere l’interesse e riportare la pallacanestro al centro dell’attenzione nella capitale. Ora si aspetta di capire se le sue idee porteranno i risultati sperati.

Nel percorso di rilancio del basket nella capitale italiana, emerge con forza il nome di Roberto Carmenati, recentemente coinvolto nel gruppo di lavoro guidato da Donnie Nelson. Questo team, dedicato a rinnovare l’interesse e la qualità del movimento cestistico romano, include anche Rimantas Kaukenas come referente principale per la gestione italiana. La presenza di Carmenati in questa iniziativa sottolinea il suo ruolo cruciale nel settore, grazie alla sua lunga esperienza e competenza nel mondo del basket professionistico. Classe 1964, originario di Fabriano, Roberto Carmenati ha intrapreso il percorso da allenatore a livello di massima divisione nazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Roma in Lega B: chi è Roberto Carmenati, il membro del gruppo di lavoro

Roberto Carmenati

