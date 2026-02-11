Roma furto hi-tech sulla Tiburtina | Smart rubata con un transponder che decodifica la chiave

Questa mattina sulla Tiburtina, un ragazzo romano ha perso la sua Smart in modo rapido e senza troppe spiegazioni. Mentre era in casa di un’amica a festeggiare il compleanno, un ladro ha usato un transponder per decodificare la chiave e portarsi via l’auto. La polizia sta indagando, ma per ora non ci sono testimoni né telecamere che abbiano visto il momento del furto.

I due predoni hanno fatto partire la citycar con un transponder. Il furto sulla via Tiburtina Una brutta sorpresa di compleanno per un ragazzo romano, derubato dell'auto mentre in casa di un'amica a festeggiare. A fargli sparire l'auto parcheggiata sulla via Tiburtina una coppia di ladri, scappata a bordo della Smart fatta partire con un transponder, dispositivo elettronico che decodifica le chiavi delle auto. I fatti lo scorso pomeriggio. Verso le 16:30 circa, su via Tiburtina, i carabinieri hanno intercettato due romani di 58 e 56 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, mentre si allontanavano a bordo di una Smart For-Two, rubata poco prima ad un giovane che era andato a casa di un’amica per organizzare la propria festa di compleanno per il giorno seguente.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Roma Tiburtina Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notte Durante la notte, un furto in appartamento si è concluso con il furto di un'auto, scatenando un inseguimento tra le strade cittadine. Banda in azione con un trapano: furto in villetta residenziale, rubata anche un'auto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Roma Tiburtina Argomenti discussi: Incidente sulla A1 tra Anagni e Valmontone, chilometri di coda in direzione Roma. Roma, furto hi-tech sulla Tiburtina: Smart rubata con un transponder che decodifica la chiaveUna brutta sorpresa di compleanno per un ragazzo romano, derubato dell'auto mentre in casa di un'amica a festeggiare. A fargli sparire l'auto parcheggiata sulla via Tiburtina una coppia di ladri, ... romatoday.it Roma, muore folgorato durante il furto di rame in una cabina elettrica: il corpo abbandonato dai complici La macabra scoperta a Pomezia Il suo corpo era piegato, completamente carbonizzato e già in stato di decomposizione: macabra scoperta ieri alle porte - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.