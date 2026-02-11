Roma e Berlino guidano l’Ue Con quale meta?

Roma e Berlino si fanno avanti come i nuovi fari dell’Unione Europea. La coppia punta a cambiare gli equilibri, rompendo con il tradizionale asse franco-tedesco. Mentre Draghi chiede un’Europa più forte, Roma e Berlino sembrano voler mettere in campo una strategia condivisa per guidare il continente. La domanda ora è: quale sarà il vero obiettivo di questo nuovo fronte?

Il nuovo asse Roma-Berlino è la prima risposta al richiamo di Draghi a costruire un’Europa potente e uno strappo dirompente nella trazione franco-tedesca. La premier Meloni, e il Cancelliere tedesco, Merz, hanno politicamente molto in comune a cominciare dalla distanza dal presidente francese Emmanuel Macron: dalla posizione nei confronti di Trump (più muscolare Oltralpe), alla politica industriale e al commercio internazionale, alla semplificazione della burocrazia europea al ruolo degli Stati nazionali. Dagli eurobond (rilanciati da Macron e già bocciati da Merz come una distrazione) al ruolo della Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen che continua a spendersi per la "cooperazione rafforzata" e invoca la fine dell’obbligo di unanimità (non gradito, per esempio, da Meloni). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’asse tra Roma e Berlino si configura come un possibile stimolo per riformare le dinamiche all’interno dell’Unione Europea, con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e rafforzare il ruolo dei governi nazionali.

