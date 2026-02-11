Roma Dybala prova a recuperare per il Napoli Koné verso il no

Questa sera a Roma la partita tra i giallorossi e il Napoli si fa più interessante. Dybala sta facendo di tutto per recuperare e essere in campo, mentre Koné è vicino a dire di no. La Roma spera di avere almeno qualche pezzo importante disponibile, ma la sfida si presenta già complicata con tanti assenti.

La Roma domenica alle 20:45 affronterà il Napoli in campionato. I giallorossi hanno diversi giocatori ai box, come gli azzurri, ma qualcuno dovrebbe riuscire a recuperare in vista della trasferta in Campania. Il punto sugli infortunati della Roma in vista del match, riportato da Il Messaggero: Vaz oggi tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo dopo aver smaltito la lesione al soleo. Attesa per Dybala, il dolore al ginocchio è diminuito e punta a tornare tra i convocati. Stesso discorso per Hermoso, tra oggi e domani proverà ad allenarsi col resto dei compagni. Verso il forfait Koné, Ferguson ed El Shaarawy.

