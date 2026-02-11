Roma-Cagliari nessun intervento del VAR Gasperini | Una partita bellissima

Roma e Cagliari scendono in campo senza l’intervento del VAR, una scelta insolita per una partita di Serie A. Gasperini la definisce “una partita bellissima”, evidenziando il ritmo e l’emozione che si sono vissuti senza l’assistenza technology. La gara si è svolta con continui cambi di ritmo e molte occasioni da gol, senza che il video fosse chiamato in causa. La decisione di non usare il VAR ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma la partita è stata comunque ricca di spettacolo.

Roma, 11 febbraio 2026 – Anche nel turno di Serie A appena trascorso ci sono state tante polemiche sul VAR. A partire dalla sfida tra Genoa e Napoli, nella quale è stato fischiato un calcio di rigore all'ultimo ai partenopei per il lieve contatto tra Cornet e Vergara, fino alla gara tra Juventus e Lazio, dove è stato annullato un gol ai bianconeri per fuorigioco attivo di Thuram e non è stato fischiato il rigore per l'intervento di Gila su Cabal. Si tratta sempre di decisioni al limite, nelle quali pesa tantissimo l'interpretazione del direttore di gara. Ogni settimana, però, ci sono sempre più discussioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gasperini si dice convinto che Malen farà molti gol e si gode una partita senza interventi del Var.

