Rogo la rinascita dell’ex Tubimar Prima la demolizione poi il bando Qui la casa della nautica di lusso

La vecchia struttura dell’ex Tubimar sta per rinascere. Dopo anni di abbandono, il porto ha pubblicato un bando per riorganizzare l’area, che un tempo ospitava la nautica di lusso. Prima ci sarà la demolizione, poi si deciderà come riqualificare lo spazio. La speranza è di trasformarlo in un luogo utile e modernizzato, ma ancora non ci sono decisioni definitive.

Riorganizzazione funzionale del complesso ex Tubimar. È questo il titolo del bando pubblicato ieri dall'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centrale. Il documento è legato alla concessione poliennale di un'area, divisa in due lotti, da ricavare sulle ceneri – è il caso di dirlo – del capannone Tubimar. Oggetto del bando l'uso di quello spazio per la nautica da diporto di lusso che pone Ancona come uno degli hub nazionali e internazionali per fatturati e qualità dei prodotti. Il mega sito industriale in larga parte distrutto e danneggiato dal rogo scoppiato la sera del 16 settembre 2020 tornerà finalmente a vivere dopo anni di perizie e carte bollate.

