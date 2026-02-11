Rogo in autostrada in fiamme un autocarro adibito al trasporto di carta | l' intervento dei vigili del fuoco con tre autobotti

I vigili del fuoco sono arrivati in fretta questa mattina sull’autostrada A14, tra Ancona Nord e Ancona Sud, dove un autocarro carico di carta stava prendendo fuoco. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 7, e sul posto sono arrivate tre autobotti per spegnere le fiamme. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma il traffico in quella zona è andato in tilt per diverse ore.

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 7 al chilometro 227,800 dell'autostrada A14, in direzione sud, tra i caselli di Ancona Nord e Ancona Sud per l'incendio di un autocarro che trasportava carta.La squadra di Ancona, con il supporto della squadra di Jesi e tre autobotti.

