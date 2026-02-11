Rogo di Crans-Montana chi è il benefattore dei coniugi Moretti?

La polizia sta indagando sul misterioso benefattore che ha pagato 200 mila franchi per la cauzione dei coniugi Moretti, coinvolti nel rogo di Crans-Montana. I dettagli su chi ci sia dietro questa scelta restano ancora sconosciuti. Gli inquirenti cercano di capire se ci siano collegamenti tra questa persona e il incendio che ha bruciato il locale. La vicenda si complica e si aspetta di scoprire chi si nasconde dietro questa generosità sospetta.

AGI - Nei nuovi atti dell'indagine sul rogo al 'Le Constellation', torna il tema del misterioso benefattore che ha versato 200mila franchi a testa per pagare la cauzione ai coniugi Moretti. Il dato nuovo che emerge dai documenti visionati dall'AGI è che il Tribunale si è convinto all'ok alla cauzione come presupposto per la scarcerazione sulla base delle dichiarazioni del gestore del locale. «Nei documenti del Tribunale delle misure coercitive (Tmc) e durante l'audizione di Jacques Moretti, questa persona è indicata come N.N. – si legge negli atti –. Jacques Moretti ha descritto il legame che lo unisce a N.

