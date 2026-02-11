L’Italia apre il torneo maschile di curling con una vittoria clamorosa. La squadra azzurra ha battuto i Campioni Olimpici di Pechino 2022, mettendo in difficoltà il favorito Edin e la sua formazione. Un risultato che sorprende e dà fiducia ai nostri atleti, che ora si preparano a proseguire la competizione con entusiasmo.

Abbiamo battuto i Campioni Olimpici di Pechino 2022! Abbiamo sconfitto il maestro dei maestri! Abbiamo messo in ginocchio l’acclarato Messia delle Stone e la sua squadra, una della formazioni più forti della storia di questo sport, vincitrice di titoli mondiali in serie. Italia vs Svezia 7-6 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, gli azzurri hanno prevalso contro la corazzata scandinava di fronte al proprio pubblico e hanno incominciato nel miglior modo possibile il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026. Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, Amos Mosaner (fresco di bronzo nel doppio misto in coppia con Stefania Constantini) e Sebastiano Arman hanno firmato il colpaccio contro il Maradona delle Pietre, il 40enne Niklas Edin che nel corso della propria carriera ha messo le mani su sette titoli iridati e tre medaglie a cinque cerchi, affiancato da Rasmus Wranaa (ieri trionfatore nel doppio insieme alla sorella Isabella), dal vice Oskar Eriksson e da Christoffer Sundgren. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ROBOANTI! L’Italia piega il fenomeno Edin e inizia con una super vittoria il torneo maschile di curling!

