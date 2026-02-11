Rivoluzione Nato gli Usa lasciano la guida dei centri militari anche a Napoli Via alla missione nell’Artico per calmare Trump sulla Groenlandia

La Nato cambia volto: gli Stati Uniti si allontanano dalla gestione diretta dei centri militari in Europa, anche a Napoli. La missione nell’Artico mira a rassicurare Trump sulla Groenlandia, mentre l’alleanza si sposta verso un ruolo più europeo. Gli Usa riducono il loro coinvolgimento, lasciando più spazio ai Paesi europei.

È una Nato sempre più europea e meno americana quella che si profila all’orizzonte. Come da desiderata di Donald Trump, che di pagare il conto della difesa del Vecchio Continente (e del Canada) non ha notoriamente più voglia. Martedì l’Alleanza atlantica ha annunciato a sorpresa una decisione operativa presa dal Comitato militare in realtà già diversi giorni fa che ha un sapore storico: i tre principali centri di comando delle operazioni Nato saranno affidati agli europei. Gli americani insomma lasceranno la guida del Joint Force Command di Napoli (all’Italia) e di quello di Norfolk (in Virginia, dunque sul loro stesso territorio) al Regno Unito.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Nato Usa

Sette leader europei, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia.

L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia si inserisce nel quadro delle strategie di sicurezza in risposta alle crescenti tensioni con Cina e Russia nell’Artico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nato Usa

Argomenti discussi: Blog | Dipendenza dagli Stati Uniti e NATO: un'analisi critica delle relazioni internazionali; Meno Usa, più Europa: il baricentro della Nato si sta spostando; Gli Usa cedono il comando della base Nato di Napoli: La guideranno gli italiani; Cuba nel mirino.

Rivoluzione Nato, gli Usa lasciano la guida dei centri militari (anche a Napoli). Via alla missione nell’Artico per «calmare» Trump sulla GroenlandiaRutte lancia l'operazione Sentinella dell'Artico. Passano a Italia, Regno Unito, Germania e Polonia i comandi dei principali centri dell'Alleanza ... open.online

Gli Usa cedono il comando della base Nato di Napoli: «La guideranno gli italiani»La Nato riscrive la propria struttura di comando attraverso una redistribuzione degli ufficiali superiori. Gli alleati hanno, infatti, concordato una nuova mappa del potere operativo nel corso ... ilmattino.it

Piedi perfetti, benessere profondo: scopri la rivoluzione PODODERM! Regala ai tuoi piedi (e a quelli dei tuoi clienti) un trattamento di bellezza unico, nato dall’esperienza professionale di MiniMaL. La linea PODODERM è la soluzione avanzata per rigener - facebook.com facebook