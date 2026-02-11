Matteo Berrettini torna a vincere ufficialmente nel 2026. Dopo mesi difficili e problemi fisici che lo avevano fermato anche all’Australian Open, il romano si risolleva all’ATP 250 di Buenos Aires. All’esordio ha battuto Federico Coria in due set, 7-5 7-5, in due ore e quattordici minuti di partita, conquistando una vittoria importante in un ambiente caldo e rumoroso.

Prima vittoria ufficiale nel 2026 per Matteo Berrettini. Dopo i problemi fisici che hanno contraddistinto il suo avvio di stagione e che lo hanno portato a rinunciare all’Australian Open, il romano è ripartito dall’ATP 250 di Buenos Aires, dove ha vinto all’esordio contro l’idolo di casa Federico Coria in due set con il punteggio di 7-5 7-5 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Un successo importante anche se arrivato contro un avversario sicuramente inferiore, anche per classifica (l’argentino è scivolato al numero 322 del ranking), ma in un ambiente decisamente complicato, con il pubblico che ha supportato fin dal primo scambio il proprio giocatore in un match che è diventato un incontro da atmosfere da Coppa Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ritorno vincente per Matteo Berrettini: battuto Coria nella bolgia di Buenos Aires

