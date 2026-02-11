Risultati EuroCup | il tabellone completo della 18ª giornata

Questa sera si gioca la 18ª giornata di EuroCup, e le partite stanno già mostrando chi può puntare alla qualificazione. L’Aquila Trento ha vinto una partita importante, rafforzando la sua posizione in classifica. Le altre squadre cercano punti nelle sfide decisive di questa fase.

È in corso il round 18 di EuroCup, con tre gare decisive che hanno riflesso l’evoluzione del girone. l'aquila trento ha ottenuto una vittoria importante contro ulm e conserva possibilità concrete di accedere al quarto posto. i risultati della giornata di martedì 10 febbraio mostrano l’andamento delle sfide e i principali protagonisti. Il besiktas prende in mano la partita fin dai primissimi minuti, imponendosi sul panionios al termine di una sfida intensa che ha trovato l’esito nel secondo quarto con un parziale di 11-28. Anthony Brown e Vitto Brown siglano 15 punti a testa, contribuendo a una prova offensiva collettiva con sette giocatori in doppia cifra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nella serata dedicata alle competizioni europee di basket, Trento si è aggiudicata la vittoria in EuroCup, mentre le altre squadre italiane hanno affrontato sfide di diversa sorte in Eurolega e EuroCup.

