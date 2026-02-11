Rissa Hornets-Pistons | squalifiche a raffica in NBA Stewart fuori per diverse partite
Una rissa furiosa tra Charlotte Hornets e Detroit Pistons ha scosso la notte NBA. I toni si sono scaldati e sono volate parole, poi calci e pugni, fino a quando le forze dell’ordine sono intervenute. La NBA ha deciso di punire duramente: molte squalifiche, tra cui quella di Stewart, che resterà fuori per diverse partite. La partita si è conclusa con tensione e un bilancio di giocatori in difficoltà.
Una notte di grande intensità ha coinvolto la NBA quando Charlotte Hornets e Detroit Pistons sono incappate in una maxi rissa. In seguito all’episodio, la Lega ha applicato provvedimenti disciplinari mirati, colpendo alcuni giocatori delle due squadre e confermando che l’espulsione è stata parte integrante della risposta all’evento. Nella notte in questione è stata registrata una rissa tra le due franchigie. La Lega ha emesso provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni giocatori delle due squadre. Tutti i coinvolti sono stati espulsi durante l’incontro e hanno ricevuto sospensioni di diversa durata.🔗 Leggi su Mondosport24.com
