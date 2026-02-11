Riserva della biosfera Colli Euganei primo incontro dell’Assemblea Consultiva

Martedì 10 febbraio 2026, si è tenuto il primo incontro dell’Assemblea Consultiva della Riserva della Biosfera Colli Euganei. La riunione si è svolta nella Sala Barchessa del Parco Regionale dei Colli Euganei a Este, con la partecipazione di rappresentanti e stakeholder locali. L’Ente Parco ha convocato l’assemblea per discutere le future strategie di gestione della riserva, coinvolgendo chi vive e lavora in questa zona protetta. È il primo passo verso una collaborazione più stretta tra istituzioni e comunità per tutelare e

All’incontro ha partecipato anche l’Assessore della Regione del Veneto all’Ambiente – Clima e Protezione Civile, Elisa Venturini, oltre naturalmente il Presidente dell'ente, Alessandro Frizzarin L’appuntamento rappresenta un passaggio importante nel percorso avviato con laproclamazione ufficiale della Riserva della Biosfera, avvenuta nel luglio 2024, e segna l’avvio operativo di una fase decisiva: il confronto strutturato e continuativo con il territorio, con gli enti e con gli attori locali che hanno sostenuto la candidatura attraverso la Lettera di Endorsement. Nel corso dell’incontro sono stati presentati gli aggiornamenti relativi al riconoscimento MaB UNESCO, al posizionamento della Riserva nel network nazionale e internazionale, e alle attività svolte nel 2025 per l’attivazione degli organismi di governance.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

