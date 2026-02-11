Riorganizzazione della Nato l’incerto futuro della base di Napoli

La riorganizzazione della Nato tiene banco tra le notizie di giornata, mentre nel frattempo si svolgono i Giochi Invernali, ormai in pieno svolgimento. La discussione sulla base di Napoli si fa incerta, con poche certezze sul suo futuro. Le tensioni tra i paesi membri si mescolano alle immagini degli atleti che competono in pista, creando un quadro di incertezza e attesa.

I Giochi Invernali, oramai in pieno svolgimento, stanno facendo da sfondo anche a colloqui testa a testa. Stanno avvenendo tra chi, presente in quel contesto, riesce a utilizzare i ritagli di tempo tra una prestazione e un’altra degli atleti, per conversare faccia a faccia con un suo omologo. L’usanza affonda le radici in tempi remoti e, quali che siano stati gli argomenti trattati nel loro corso, i risultati, il più delle volte, sono venuti alla luce. La parte positiva degli stessi ha contribuito, a volte, a far si che si riuscisse a dare la svolta determinante per la chiusura di una trattativa in corso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Comando Nato di Norfolk affidato a un generale britannico guiderà le operazioni in GroenlandiaRiorganizzazione assegna a Londra un ruolo centrale nell'Artico: l'area di responsabilità del JFC comprende Finlandia, Svezia, Groenlandia e Danimarca ... laregione.ch

Nato, disimpegno degli Usa in Ue: Trump cede il controllo della base di Napoli all'Italia (e non solo)Donald Trump nei mesi scorsi era stato piuttosto chiaro con gli alleati della Nato: L'Ucraina non mi riguarda. Ora dalle parole è passato ai fatti, dismesse importanti basi americane, un chiaro segn ... affaritaliani.it

Gli Stati Uniti cederanno il posto di comando della NATO a Napoli a ufficiali europei, afferma una fonte militare alla Reuters. Come parte della riorganizzazione del comando, ufficiali europei avrebbero assunto il comando del Comando Congiunto Alleato dell x.com

