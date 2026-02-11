Rinvio al 10 aprile per Casa Biancorossa | due mesi per trovare l' accordo
La vicenda sulla casa biancorossa si fa più lunga. Il rinvio al 10 aprile dà due mesi di tempo alle parti per trovare un accordo. Nel frattempo, l’udienza è stata fissata, sperando che possa favorire un dialogo più costruttivo.
La controversia attorno alla casa biancorossa entra in una nuova fase, con una fissazione di udienza che potrebbe favorire un percorso negoziale tra le parti. Dopo il rinvio di fine gennaio, il giudice civile ha stabilito una nuova data per il 10 aprile, mantenendo aperta la possibilità di risolvere la questione senza ulteriori provvedimenti giudiziari. Al centro della vicenda c’è il progetto concepito come una “cittadella dello sport” situata a ridosso della stazione centrale, all’interno del capannone 15A delle ex Reggiane. L’iniziativa prevedeva la sede della Pallacanestro Reggiana, oltre a campi, ristorante, palestre e sala convegni, con una stima di costo vicina ai 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
