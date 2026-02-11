L’incontro con lo scrittore Paolo Di Paolo previsto per venerdì a Palomar è stato rimandato. La rassegna “Scrittori in Circolo” si ferma temporaneamente, senza ancora una nuova data. La decisione è arrivata all’ultimo momento, lasciando i partecipanti senza conferma e creando qualche delusione tra gli appassionati.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – È stato rinviato a data da destinarsi l’incontro con lo scrittore Paolo Di Paolo, in programma venerdì 13 febbraio alle 17,30 a Palomar – Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno, nell’ambito della rassegna “Scrittori in Circolo” promossa dalla Rete Documentaria Aretina. Il rinvio si è reso necessario a causa di un imprevisto impegno dell’autore. La nuova data dell’appuntamento sarà comunicata non appena possibile . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinviato l’incontro con Paolo Di Paolo a Palomar

