Rinuncia alla carica di consigliere ma il Consiglio approva il suo ingresso in Assise

Nel consiglio comunale di Santa Maria a Vico, Anna Cioffi si è dimessa da consigliere, ma il suo posto è stato comunque confermato. La maggioranza ha approvato l’ingresso di Ilenia Annunziata, che l’ha sostituita, nonostante la rinuncia di Cioffi alla carica. La decisione ha fatto discutere tra i presenti.

Un vero e proprio caso politico a Santa Maria a Vico. Nel consiglio comunale dell'altra sera si è provveduto alla surroga della consigliera dimissionaria Anna Cioffi con Ilenia Annunziata, ultima in lista per il gruppo di maggioranza "Città Domani 2.0" che sostiene il sindaco Andrea Pirozzi.

