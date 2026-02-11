L’Inter sta pensando di rinnovare il contratto di Mkhitaryan, che scade a giugno. Il centrocampista armeno ha ancora voglia di restare e potrebbe essere l’unico della vecchia guardia a firmare un nuovo accordo. La società sta valutando se offrirgli un prolungamento di un anno, mentre le discussioni sono in corso. La decisione arriverà nelle prossime settimane.

Inter News 24 Rinnovo Mkhitaryan, il centrocampista armeno potrebbe essere l’unico della vecchia guardia a prolungare il contratto in scadenza a giugno. L’Inter di Cristian Chivu si prepara a una vera e propria rivoluzione generazionale. Se la corsa scudetto prosegue spedita a quota 58 punti, dietro le quinte la dirigenza e la proprietà Oaktree stanno valutando il futuro dei senatori. Secondo Tuttosport, il destino dei “cinque pilastri” nerazzurri sembra ormai segnato, con un’unica, sorprendente eccezione. Rinnovo Mkhitaryan, l’armeno unica eccezione alla regola? La situazione. Il piano di Oaktree per il 2026 parla chiaro: abbassare l’età media e puntare su profili futuribili. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Mkhitaryan, l’armeno sfida il tempo: nerazzurri tentati dal prolungamento annuale, riflessioni in corso

