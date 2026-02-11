Rinaldini sbarca a Bologna
La pasticceria Rinaldini apre un nuovo punto vendita a Bologna, questa volta all’interno dell’Aeroporto Marconi. L’apertura ha già attirato l’attenzione di molti viaggiatori e appassionati di dolci, curiosi di assaggiare le sue creazioni direttamente in aeroporto. Il locale segue il classico stile di Rinaldini, con un format riconoscibile e invitante.
La pasticceria . Luogo prescelto, l'Aeroporto Marconi. Qui ha aperto i battenti l'ultimo locale, dal format inconfondibile. “Il nuovo spazio è situato nell’area Arrivi dello scalo emiliano, ed e` già operativo e accessibile non solo ai passeggeri in transito, ma anche al pubblico esterno, rafforzando il legame tra l’aeroporto e la citta`”. Così annunciano dalla catena. L’apertura di Bologna si inserisce in un percorso di crescita strutturato e coerente, sviluppato in collaborazione con Areas My Chef. Un modello che in otto anni ha trovato espressione in contesti come Milano Linate, Malpensa, Fiumicino, Roma Termini e Ads San Martino di Parma.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
