Rimosse dai Vigili del Fuoco le bandiere dall' ex casa-lavoro di Saliceta

Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno rimosso le bandiere dall’ex Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano. L’intervento è durato poche ore e si è concluso senza incidenti. Le forze dell’ordine hanno deciso di agire dopo aver verificato che le bandiere erano ancora lì, nonostante le richieste di rimuoverle fossero state fatte in precedenza. Ora si attendono eventuali sviluppi sulla gestione dell’edificio.

È scattato questa mattina l'intervento "risolutivo" presso l'ex Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano. Una squadra dei Vigili del Fuoco, con l'ausilio dell'autoscala, ha raggiunto il tetto dell'edificio di via Panni per rimuovere definitivamente le bandiere della Palestina e dell'Unione.

