Rigopiano 3 condanne e 5 assoluzioni

Questa sera, la Corte d’Appello ha pronunciato le sentenze per la tragedia dell’hotel Rigopiano. Tre persone sono state condannate, mentre altre cinque sono state assolte. Due casi sono stati prescritti. La vicenda si è conclusa con queste decisioni, a quasi cinque anni dalla valanga che ha sepolto l’albergo, provocando la morte di 29 persone.

21.23 Tre condanne, cinque assoluzioni e due prescrizioni. Si chiude così l'appello bis per la tragedia dell'hotel Rigopiano (29 morti travolti da una valanga). La Corte d'Appello di Perugia ha condannato a 2 anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l'ex tecnico comunale Colangeli e i 3 dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera. Prescrizione per 2 ex dirigenti Provincia.

