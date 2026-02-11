Rigenerazione urbana Casini Pd | Finanziamenti per Poppi Ortignano Raggiolo e Castiglion Fibocchi

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Rigenerazione urbana, Casini (Pd): "Finanziamenti per Poppi, Ortignano Raggiolo e Castiglion Fibocchi in provincia di Arezzo. La Toscana investe sulle comunità locali". «Tra i nuovi progetti finanziati grazie allo scorrimento della graduatoria regionale sulla rigenerazione urbana dell'assessorato all'urbanistica ed al governo del territorio ci sono interventi importanti per Poppi, Ortignano Raggiolo e Castiglion Fibocchi». Lo sottolinea la consigliera regionale Roberta Casini del Partito Democratico commentando la decisione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale Filippo Boni, di destinare nuove risorse ai Comuni della Toscana Diffusa.

