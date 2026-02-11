Riforma Giustizia all’esame di Gratteri | rischio disparità di accesso ai diritti per gli imputati più fragili

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso preoccupazione sulla nuova riforma della giustizia. Durante un intervento, ha avvertito che potrebbe creare disparità di accesso ai diritti, soprattutto per gli imputati più fragili. Gratteri si è detto preoccupato che le modifiche possano favorire chi ha più risorse, lasciando indietro chi ha meno possibilità di difendersi. Il dibattito sulla riforma si infiamma, mentre il referendum si avvicina e le opinioni si fanno sempre più contrastanti.

Gratteri Rompe il Silenzio: "Riforma Giustizia, un Rischio per i Più Deboli". Il referendum sulla giustizia in Italia solleva un acceso dibattito, con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che esprime forti riserve sulla riforma. Gratteri teme che le modifiche proposte possano svantaggiare gli imputati meno abbienti, alterando l'equilibrio tra accusa e difesa e indebolendo il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm). La sua posizione, resa pubblica l'11 febbraio 2026, si inserisce in un contesto di crescente polarizzazione in vista del voto del 22 e 23 marzo. Gratteri ha chiarito di non voler essere percepito come il volto del "No" al referendum, sottolineando la sua indipendenza e la sua estraneità a qualsiasi corrente politica.

