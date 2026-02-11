Rifiuti nucleari trasformati in vetro | finanziamenti record per il sito di Hanford

La gestione dei rifiuti nucleari si fa più sicura. Il governo ha appena stanziato finanziamenti record per il sito di Hanford, nello Stato di Washington, uno dei luoghi simbolo delle scelte energetiche e militari del passato. Ora, l’obiettivo è trasformare quei rifiuti in vetro, riducendo i rischi di contaminazione e garantendo un futuro più sicuro.

Il sito nucleare di Hanford, nello Stato di Washington, è uno dei luoghi che meglio sintetizzano il legame tra potenza militare, sviluppo industriale e costi di lungo periodo delle scelte strategiche del Novecento. Fondato nel 1943 nell’ambito del Progetto Manhattan, Hanford fu concepito come centro di produzione del plutonio necessario al programma nucleare statunitense: il materiale fissile utilizzato nella bomba sganciata su Nagasaki nel 1945 proveniva proprio da questo complesso, costruito in tempi rapidissimi e in un’area al tempo scarsamente popolata per ragioni di sicurezza. Durante la Guerra fredda, la produzione di plutonio proseguì e si intensificò, trasformando Hanford in uno dei principali pilastri dell’arsenale nucleare americano. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Rifiuti nucleari trasformati in vetro: finanziamenti record per il sito di Hanford Approfondimenti su Hanford Washington Ogliara, via Montestella: bidoni dei rifiuti trasformati in micro-discarica A Ogliara, lungo via Montestella, i residenti sono stanchi di vedere i bidoni dei rifiuti trasformati in una micro-discarica a cielo aperto. Sogin, a Trino pronto il nuovo deposito per rifiuti nucleari Sogin ha finalizzato i lavori del deposito temporaneo numero 2 presso la centrale nucleare “Enrico Fermi” di Trino, in provincia di Vercelli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Hanford Washington Argomenti discussi: Nucleare, l’Italia verso la legge delega: tra il via libera degli esperti e i dubbi su costi e scorie; Nucleare, il progetto Enea che azzera i rifiuti; No ai rifiuti radioattivi nella Tuscia, il presidente del Biodistretto interviene alla Camera dei Deputati. Economia circolare, da Enea nuovi combustibili per ridurre i rifiuti nucleariCombustibili di ultima generazione in grado di migliorare sicurezza, sostenibilità e costi dell’energia nucleare ... dire.it Rifiuti nucleari, in Italia ancora nessuno li vuole. Come stoccarli? Dalla Finlandia un esempio interessanteEurajoki, il comune che ora ospita il deposito geologico di stoccaggio dei rifiuti radioattivi era contrario all'idea, ma ha cambiato posizione. Ecco perché Si fa un gran discutere in Italia del ... milanofinanza.it No ai rifiuti nucleari nella Tuscia, la protesta arriva in Parlamento Crucianelli porta alla Camera la mobilitazione dei cittadini e delle istituzioni contro il deposito di scorie radioattive, evidenziando i rischi per il territorio - facebook.com facebook Scanzano Jonico, il comitato contro il deposito delle scorie nucleari in audizione nelle commissioni della Camera x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.