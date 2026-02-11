Rifiuti nucleari trasformati in vetro | finanziamenti record per il sito di Hanford

La gestione dei rifiuti nucleari si fa più sicura. Il governo ha appena stanziato finanziamenti record per il sito di Hanford, nello Stato di Washington, uno dei luoghi simbolo delle scelte energetiche e militari del passato. Ora, l’obiettivo è trasformare quei rifiuti in vetro, riducendo i rischi di contaminazione e garantendo un futuro più sicuro.

Il sito nucleare di Hanford, nello Stato di Washington, è uno dei luoghi che meglio sintetizzano il legame tra potenza militare, sviluppo industriale e costi di lungo periodo delle scelte strategiche del Novecento. Fondato nel 1943 nell’ambito del Progetto Manhattan, Hanford fu concepito come centro di produzione del plutonio necessario al programma nucleare statunitense: il materiale fissile utilizzato nella bomba sganciata su Nagasaki nel 1945 proveniva proprio da questo complesso, costruito in tempi rapidissimi e in un’area al tempo scarsamente popolata per ragioni di sicurezza. Durante la Guerra fredda, la produzione di plutonio proseguì e si intensificò, trasformando Hanford in uno dei principali pilastri dell’arsenale nucleare americano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

