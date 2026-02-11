Rifiuti e microdiscariche a Reggio Calabria si preparano tempi duri per gli incivili
A Reggio Calabria si apre una nuova fase contro l’abbandono dei rifiuti. Entro la primavera, le fototrappole inizieranno a funzionare, puntando a individuare e multare chi lascia immondizia in giro per la città. La misura mira a contrastare le microdiscariche e a ripulire le zone più colpite dall’inciviltà.
Potrebbero finalmente entrare in funzione entro la primavera le fototrappole che permetteranno di individuare e sanzionare chi abbandona rifiuti nel territorio comunale di Reggio Calabria.Negli ultimi mesi le numerose segnalazioni di cittadini esasperati dall’accumulo di spazzatura in varie zone.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
