Rieti in musica | il violoncellista Bracalente sul palco del Museo Civico con il festival IO VIANDANTE il 14 febbraio

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa domenica, il Museo Civico di Rieti ospiterà il violoncellista Federico Bracalente per un concerto intitolato “CANTI”. L’evento si svolgerà alle 17:00, nel quadro del festival “IO, VIANDANTE”. Bracalente porterà sul palco le sue melodie, regalando al pubblico un momento di musica dal vivo in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Il Museo Civico di Rieti si prepara ad accogliere il maestro del violoncello Federico Bracalente per un concerto suggestivo, intitolato “CANTI”, che si terrà sabato 14 febbraio alle ore 17:00. L’evento rappresenta il terzo appuntamento del festival “IO, VIANDANTE. Festival dei Cammini”, una rassegna culturale volta a valorizzare il patrimonio artistico e architettonico di Rieti, in un anno significativo come il 2026, che vede la città affiancata a L’Aquila nel progetto di Capitale Italiana della Cultura. L’iniziativa, nata dalla volontà dell’Assessore alla Cultura Letizia Rosati, si propone di trasformare palazzi, chiese e spazi archeologici in tessere di un mosaico emozionale, un percorso di riscoperta dell’identità dell’Appennino Centrale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Rieti Musica

Il Museo Civico del Territorio di Cormòn accoglie “LIMINA: Borders_Confini_Confins_Grenzen_Meje” fino al 22 febbraio 2026

Il Museo Civico del Territorio di Cormòns accoglie “LIMINA: Borders_Confini_Confins_Grenzen_Meje” fino al 22 febbraio 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rieti Musica

Argomenti discussi: Rieti, gli appuntamenti della domenica in città e in tutto il Reatino; 10 febbraio 2026 Giorno del Ricordo; Domenica 15 febbraio si festeggia il Carnevale di Rieti; A Talocci va in scena il 39° Carnevale Talocciano.

rieti in musica ilRieti, gli appuntamenti della domenica in città e in tutto il ReatinoRIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Entra nel vivo il carnevale (salvo maltempo). A Fara Sabina, oggi, la 39esima edizione del ... ilmessaggero.it

Rieti, gli appuntamenti del weekend in città e in tutto il ReatinoRIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Pejman Tadayon e la musica lungo la Via della seta inaugurano a Mompeo la IV edizione della rassegna A ... ilmessaggero.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.