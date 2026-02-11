Rieti in musica | il violoncellista Bracalente sul palco del Museo Civico con il festival IO VIANDANTE il 14 febbraio
Questa domenica, il Museo Civico di Rieti ospiterà il violoncellista Federico Bracalente per un concerto intitolato “CANTI”. L’evento si svolgerà alle 17:00, nel quadro del festival “IO, VIANDANTE”. Bracalente porterà sul palco le sue melodie, regalando al pubblico un momento di musica dal vivo in un’atmosfera intima e coinvolgente.
Il Museo Civico di Rieti si prepara ad accogliere il maestro del violoncello Federico Bracalente per un concerto suggestivo, intitolato “CANTI”, che si terrà sabato 14 febbraio alle ore 17:00. L’evento rappresenta il terzo appuntamento del festival “IO, VIANDANTE. Festival dei Cammini”, una rassegna culturale volta a valorizzare il patrimonio artistico e architettonico di Rieti, in un anno significativo come il 2026, che vede la città affiancata a L’Aquila nel progetto di Capitale Italiana della Cultura. L’iniziativa, nata dalla volontà dell’Assessore alla Cultura Letizia Rosati, si propone di trasformare palazzi, chiese e spazi archeologici in tessere di un mosaico emozionale, un percorso di riscoperta dell’identità dell’Appennino Centrale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il Museo Civico del Territorio di Cormòns accoglie “LIMINA: Borders_Confini_Confins_Grenzen_Meje” fino al 22 febbraio 2026
