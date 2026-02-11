Ricomincia la corsa per aggiudicarsi il Posabaretto | il Comune emana un nuovo bando

Il Comune di Ancona ha pubblicato un nuovo bando per il chiosco del Parco Belvedere. Dopo aver annullato quello precedente, ora si riparte con una gara più chiara. Le persone interessate possono presentare nuovamente le proprie offerte per aggiudicarsi la concessione del Posapark. La decisione arriva dopo che il Comune ha riformulato il bando, sperando di attirare più partecipanti e portare avanti il progetto. La gara è aperta e le candidature si possono inviare fino alla scadenza stabilita.

ANCONA – Chiosco del Parco Belvedere, riparte l'asta per aggiudicarsene la concessione. Il Comune di Ancona ha infatti provveduto, nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, a riformulare il bando per l'assegnazione del Posapark, precedentemente conosciuto anche come Posa Bar e.

