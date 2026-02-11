Ricercatrice di Stella Maris e Cnr vince bando Telethon | finanziato studio su nuove terapie geniche

Laura Baroncelli, ricercatrice dell’Irccs Stella Maris e del Cnr di Pisa, ha conquistato un finanziamento importante. La sua squadra ha vinto il bando Telethon e potrà sviluppare nuove terapie geniche. È l’unico progetto toscano a ricevere il premio in questa tornata. La notizia arriva mentre si avvicinano i primi risultati di uno studio che potrebbe cambiare le carte in tavola per molte malattie genetiche.

E' una ricercatrice dell'Irccs Stella Maris e dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr di Pisa, Laura Baroncelli, la coordinatrice dell'unico progetto toscano risultato vincitore del primo round della seconda edizione (2025-2027) del bando 'multi-round' di Fondazione Telethon. Al gruppo della ricercatrice un finanziamento di 239mila euro destinato al progetto 'Sviluppo di terapie geniche di nuova generazione per migliorare la qualità della vita nel deficit del trasportatore della creatina'. La carenza del trasportatore della creatina (Creatine Transporter Deficiency, CTD) è una rara malattia genetica che colpisce prevalentemente i maschi, provocando gravi alterazioni dello sviluppo cerebrale.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Stella Mariss Terapie geniche della Holostem bloccate, "Pazienti in attesa e ricercatori esclusi" La situazione della Holostem, azienda modenese specializzata in terapie geniche, è attualmente in stallo, con conseguenze che potrebbero compromettere i progressi della ricerca e l’accesso alle cure innovative. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Stella Mariss Argomenti discussi: La notte della Chiesa: sul canale Stella Maris una serie di trasmissioni sulla crisi del cattolicesimo con don Claudio Crescimanno. Pisa, la Stella Maris entra nel futuro: posata la prima pietra del nuovo ospedaleUfficialmente cominciata la costruzione del nuovo Ospedale dei Bambini e dei ragazzi che sorgerà a due passi dal polo di Cisanello Pisa, 23 aprile 2025 – L’IRCCS Fondazione Stella Maris entra nel ... lanazione.it Aumentano i casi di disturbi alimentari. Convegno di Stella Maris sul ruolo della famigliaNei giovani tra i 10 e i 18 anni crescono i casi di disturbi alimentari gravi, al punto che secondo il ministero della salute c'è un surplus del 35%. Alla Stella Maris a Calambrone una giornata per ... lanazione.it ANCONA – Appuntamento domani mattina alla Domus Stella Maris di via Colle Ameno. Al centro dei lavori la tavola rotonda, moderata dalla segretaria generale regionale Daniela Rossi, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle associazioni - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.