Ricerca Montemezzi Sirm | In Italia meno di 1 donna su 5 in Steam

In Italia, meno di una donna su cinque che ha una laurea lavora nelle discipline Steam. La presenza femminile in questi settori rimane molto bassa, secondo una ricerca di Montemezzi di Sirm.

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "La presenza femminile nelle Steam è ancora molto bassa: in Italia meno di 1 donna su 5 possiede una laurea in queste discipline. Questo si riversa anche nella ricerca: da un report dell'Unesco emerge che a livello mondiale circa il 28% delle donne si dedica a scienza e ricerca. Questo è un grosso problema". Così Stefania Montemezzi, coordinatrice della Commissione Dei (Diversità, equità e inclusione) della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), in occasione del convegno promosso oggi dalla società scientifica al Centro diagnostico italiano (Cdi) a Milano, in collaborazione con Fondazione Bracco, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

