Ricerca Berardi Aiom | Oncologia rappresentata da donne ma non in ruoli apicali

L’oncologia in Italia vede le donne protagoniste, ma non ai vertici. Secondo quanto affermato da Berardi dell’Aiom, due terzi delle specializzande sono donne, mentre i ruoli di comando restano ancora in gran parte occupati dagli uomini. La situazione appare chiara: molte più donne si formano in questo settore, ma spesso non riescono a salire ai livelli più alti della professione.

Milano, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Oggi l'oncologia è rappresentata per due terzi dei casi da donne che accedono alle scuole di specializzazione. Purtroppo quando si va verso la crescita professionale" e l'acquisizione di ruoli apicali "questa percentuale si inverte. Circa il 23% delle donne sono direttrici di struttura in ambito oncologico e ancora meno sono le professoresse ordinarie di Oncologia, meno del 10% nel panorama nazionale. Questo è un punto importante perché da una pluralità di voci, di età e di genere non possono che nascere idee migliori, anche in un momento di grande innovazione che passa attraverso strumenti importanti come l'intelligenza artificiale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

