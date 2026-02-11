ricerca al san donato

Una ricerca condotta al San Donato ha dimostrato che un semplice esame del sangue può aiutare a individuare precocemente le infezioni più gravi. Lo studio, che ha coinvolto oltre 600 pazienti, mostra come questo metodo possa diventare uno strumento utile per intervenire tempestivamente e salvare vite. I risultati sono stati presentati oggi a Firenze, aprendo nuove prospettive per la diagnosi precoce.

Un lavoro multidisciplinare condotto su oltre 600 pazienti dimostra come un semplice esame del sangue possa aiutare a individuare precocemente le infezioni più gravi Firenze, 10 feb. - (Adnkronos) - iLa sepsi è una risposta anomala e sproporzionata dell'organismo a un'infezione, nella maggior parte dei casi di origine batterica. In alcune persone, infatti, il sistema immunitario può reagire in modo eccessivo, arrivando a danneggiare organi e tessuti anziché proteggere il corpo, con conseguenze potenzialmente molto gravi. Riconoscere l'infezione nelle fasi iniziali è quindi fondamentale per aumentare le possibilità di cura e prevenire l'evoluzione verso forme severe.

