Riapre la biblioteca del carcere | cinquemila volumi a disposizione dei detenuti di Lanciano

La biblioteca della casa circondariale di Lanciano riapre le porte ai detenuti. Dopo un anno dalla firma della convenzione con il Comune, che ha contribuito a finanziare il progetto, ora ci sono cinquemila volumi a disposizione dei detenuti. La struttura si presenta come un esempio positivo in tutta la regione, con l’obiettivo di offrire strumenti di crescita e cultura dentro il carcere. Questa riapertura segna un passo avanti per la riabilitazione e il reinserimento dei detenuti.

Riparte il servizio in convenzione con il Comune di Lanciano, che cofinanzia il progetto. La direttrice Moi: "Occasione di riscatto per i detenuti". L'assessore alle finanze Ranieri: "Da quest'anno contributo fisso in bilancio" La direttrice Daniela Moi, insieme alle operatrici dell'area trattamentale, Krizia Stella e Alessandra Di Labio, e agli agenti di polizia penitenziaria, hanno accolto questa mattina, 11 febbraio, il sindaco Filippo Paolini, il vicesindaco Danilo Ranieri e una delegazione di giornalisti, nei locali rimessi a nuovo in cui è stato allestito il servizio biblioteca con circa cinquemila volumi.

