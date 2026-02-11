Riad il principe William gioca ad un torneo di videogiochi E-sport

Il principe William ha partecipato a un torneo di videogiochi a Riad, durante il secondo giorno del suo viaggio in Arabia Saudita. Ha preso parte alla competizione con entusiasmo, sfidando altri appassionati e mostrando un lato più rilassato della sua figura pubblica. La scena si è svolta in un ambiente informale, lontano dalle cerimonie ufficiali, attirando l’attenzione di presenti e media.

Il principe William ha giocato a un torneo di e-sport a Riad durante il secondo giorno del suo viaggio in Arabia Saudita. L'erede al trono britannico è stato raggiunto dal presidente della Federazione Esports Saudita e della Federazione Araba Esports, il principe Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, alla SEF Arena della Federazione Esports Saudita. La visita del principe è avvenuta su richiesta del governo britannico con l'obiettivo di migliorare le relazioni con il leader saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman. Ciò arriva in un momento difficile per la famiglia reale britannica poiché emergono ulteriori accuse dagli Epstein Files.

