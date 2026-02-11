Revoca della libertà vigilata per ' Bambinone' fedelissimo di Antonio Iovine

La revoca della libertà vigilata di Pasquale Gianluca Pagano, noto come ‘Bambinone’, ha riacceso le tensioni a Casal di Principe. L’uomo, 56 anni e fedelissimo del boss Antonio Iovine, aveva già scontato una lunga condanna. Ora, dopo la decisione delle autorità, potrebbe tornare a vivere tra la sua gente, ma le preoccupazioni sulla sua presenza restano alte.

Revoca della libertà vigilata per Pasquale Gianluca Pagano, 56enne di Casal di Principe, detto ‘Bambinone’ storico affiliato del clan dei Casalesi e fedelissiomo del boss Antonio Iovine alias ‘o ninn’. E' quanto stabilito dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Napoli che ha accolto l'istanza del legale di ‘Bambinone’, l'avvocato Domenico Della Gatta. Per il giudice di sorveglianza Pagano “non è più socialmente pericoloso”. Il magistrato di sorveglianza partenopeo, con parere favorevole della Procura, ha ritenuto “non attuali i collegamenti con la criminalità organizzata”, revocando così la misura di sicurezza.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Casal di Principe Italia Revocata la libertà vigilata per il ras dei Casalesi Incendia l’auto e minaccia via social un amico: 36enne in libertà vigilata La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Casal di Principe Italia Argomenti discussi: Pericolosità sociale e libertà vigilata: la Cassazione; Accordo processuale: limiti del ricorso in Cassazione; Reggiolo: stalker seriale finisce ai domiciliari; Pericolosità sociale: la valutazione della Cassazione. Revoca della libertà vigilata per 'Bambinone' fedelissimo di Antonio IovineRevoca della libertà vigilata per Pasquale Gianluca Pagano, 56enne di Casal di Principe, detto ‘Bambinone’ storico affiliato del clan dei Casalesi e fedelissiomo del boss Antonio Iovine alias ‘o ninn’ ... casertanews.it Non è più socialmente pericoloso: revocata la libertà vigilata a BambinoneDeterminante, nella decisione, anche il conseguimento della laurea in Economia Aziendale durante il periodo trascorso in carcere, elemento ritenuto indicativo di un impegno concreto nel processo di re ... casertace.net Venduta!!! Complimenti all'artista @iovineantoniopainting per la sua opera in esposizione presso l'@artfestivalsalerno con @spazio_eventi_galleriarte venduta!!! #artfestivalsalerno #artfestivalsalernodicembre2025 #galleriadarte #collezionistidarte #mostra - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.