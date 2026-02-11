Revisione moto 2026 | cosa cambia davvero e cosa no

Quest'anno in Italia cambiano le regole per la revisione delle moto. Le moto immatricolate nel 2022 dovranno passare nuovamente il controllo, così come quelle che hanno fatto l’ultima revisione nel 2024. La novità riguarda in particolare le scadenze e i tempi da rispettare, ma molte moto resteranno fuori da cambiamenti importanti. La procedura rimane simile, con controlli che devono essere fatti in officina autorizzata, senza grandi variazioni rispetto al passato.

Come cambia la revisione moto nel 2026? Risposta sintetica: poco. Ed è una buona notizia per chi va in moto. Un emendamento al Ddl 13372024 approvato a febbraio 2025 prevede un aumento di quasi dieci euro al costo della revisione di tutti i veicoli a motore e rimorchi, sospeso fino a tutto il 2025. Sulla carta dunque il costo della revisione sarebbe dovuto crescere in modo sensibile dal 1° gennaio 2026, ma non è successo. L'adeguamento, infatti, non è scattato alla pubblicazione della legge, ma richiede un decreto attuativo che, mentre scriviamo, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

