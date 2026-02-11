Resident Evil 5 Remake un noto leaker smentisce i recenti rumor

Nelle ultime ore si è riacceso il dibattito su Resident Evil 5 Remake. Un noto leaker ha smentito i rumors circolati di recente, che suggerivano un annuncio imminente da parte di Capcom. Al momento, l’azienda non ha confermato nulla, e i fan restano in attesa di novità ufficiali.

Nelle ultime ore si è tornato a parlare insistentemente di Resident Evil 5 Remake, alimentando l'idea che Capcom stesse per annunciare un nuovo rifacimento dopo il successo di Resident Evil 4. A riaccendere le speculazioni è stata una classificazione ESRB per una versione Xbox Series XS del gioco, interpretata da molti come un indizio di un progetto inedito. Tuttavia, un intervento diretto di un leaker considerato affidabile ha ridimensionato rapidamente l'entusiasmo. Secondo queste nuove dichiarazioni, i rumor sarebbero infondati e basati su un'interpretazione errata dei dati disponibili. Il quadro che emerge è quindi molto diverso da quello ipotizzato inizialmente.

