Resident Evil 5 Remake è in arrivo secondo un nuovo indizio

La notizia sta facendo il giro del web: Resident Evil 5 potrebbe presto tornare in versione rinnovata. Un nuovo indizio arriva dall’ESRB, l’ente americano che si occupa di valutare i videogiochi, che ha inserito nel suo database una classificazione dedicata a un possibile remake del gioco. Ora gli appassionati aspettano conferme ufficiali, ma la prospettiva di rivivere le avventure di Chris e Sheva in una veste nuova sembra ormai più vicina.

Resident Evil 5 potrebbe essere il prossimo capitolo della saga a ricevere il trattamento remake. A suggerirlo è una nuova classificazione apparsa sul sito dell' ESRB, l'ente statunitense che valuta i videogiochi in base ai contenuti. Non si tratta di una conferma ufficiale, ma di un segnale che in passato ha spesso anticipato annunci importanti. L'indizio arriva in un momento particolarmente favorevole per la serie. E riaccende il dibattito su quale sarà il prossimo rifacimento firmato Capcom. Secondo quanto riportato da Eurogamer, l'ESRB ha registrato una versione di Resident Evil 5 per Xbox Series XS.

